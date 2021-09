Show de Alok será transmitido diretamente da Amazônia pelo Global Citizen Live

Show de Alok no Global Citizen será transmitido ao vivo da Amazônia neste sábado, 25 Foto: Mila Petrillo

Neste sábado, a partir das 23h, o DJ Alok mostra seu trabalho junto aos povos indígenas com um show transmitido diretamente da Amazônia. A apresentação faz parte do Global Citizen Live, festival que reúne astros da música em defesa do meio-ambiente.

O músico desenvolveu um projeto com os indígenas para seu primeiro álbum e neste show ele mostra as vozes ancestrais dos povos Yawanawá, Huni Kuin e Guarani.

O DJ chama a atenção para o aprendizado com os indígenas no trato com a natureza e a mãe Terra. “Aprendi que os cantos indígenas são as vozes ancestrais da floresta e diante o momento urgente que vivemos, devido às mudanças climáticas, é preciso ouvir o que a floresta tem a nos dizer”, alertou o músico.

“Sirvo apenas como uma ferramenta para ajudar a levar as vozes indígenas para além da aldeia, como parte de um compromisso em retribuição ao que esses povos fazem historicamente para preservar as florestas. Respeitá-los não é uma opção mas uma reparação histórica necessária”, afirma Alok.

Alok anunciou ainda a realização de um documentário com a produtora Maria Farinha Filmes para mostrar a importância de ressignificar o nosso passado com os povos originários e entender como a conexão dos povos indígenas com a natureza é o caminho para um futuro sustentável.

“Como aprendi com Célia Xakriabá, uma das roteiristas do documentário e hoje minha amiga: ‘antes do Brasil da coroa, existia um Brasil do cocar’”, diz Alok.

O artista mantém o Instituto Alok, que apoia e participa de projetos para a preservação da cultura indígena e desenvolvimento de negócios sustentáveis para as aldeias. Em agosto, ele esteve em Brasília para apoiar a mobilização “Marcha pela Vida”.

A apresentação ocorre no sábado, 25, a partir das 23h, e será transmitido no Brasil pelo canal Bis, com entradas no Multishow e na Rede Globo.