Shia LaBeouf vai estrelar 'Honey Boy', filme sobre ele mesmo

Shia LaBeouf vai ganhar filme biográfico, no qual ele vai interpretar seu pai. Foto: Brendan McDermid/REUTERS

O ator Shia LaBeouf vai estrear um filme sobre ele mesmo, mas não vai interpretar a si mesmo no longa. De acordo com a Variety, o filme Honey Boy, ainda sem título em português, vai falar sobre a relação problemática do ator com seu pai, que era alcóolatra e já foi preso algumas vezes.

LaBeouf vai viver, na verdade, seu pai, enquanto o seu papel será interpretado pelo ator Lucas Hedges.

A direção fica por conta de Alma Har'el e a produção tem nomes como Brian Kavanaugh-Jones, Daniela Taplin Lundberg e Christopher Leggett. Ainda não se sabe quando as filmagens vão começar nem quando o longa vai estrear.