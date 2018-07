Sheron Menezzes conta detalhes do parto: 'Tudo valeu a pena, tudo fez sentido'

Sheron Menezzes e seu filho, Benjamin. Foto: Instagram/@sheronmenezzes

Sheron Menezzes fez publicações no Instagram falando sobre o nascimento de Benjamin, seu primeiro filho. O parto foi natural e ela compartilhou algumas imagens do momento.

"De repente, eu explodi em amor. Minha bolsa estourou de madrugada e ele disse: 'Mãe, aguenta aí, não vou agora, segura sua ansiedade e dorme um pouco porque depois não terá mais tempo". E assim passei o dia, esperando. Vamos à médica. Nenhuma contração e um centímetro de dilatação, ela me pede para voltar para casa e ir até a acunpuntura para ver se dava início ao processo. Vou colocar o tênis e, nesse instante, sem aviso, ele resolveu que queria me ver. Foi de repente mesmo. De nenhuma contração para todas as contrações e quase seis centímetros de dilatação em 45 minutos", contou a atriz.

Sheron relata que, neste momento, veio uma dor que chegou "esmagando", e que tudo foi rápido demais. Por conta disso, ela teve de correr para o hospital mas, por causa do trânsito, ela teve de pedir ajuda para a polícia para abrir o caminho.

"Chega na maternidade já no expulsivo, com muita dor, mas certa de que era assim que ele queria. Então vamos tentar aproveitar um pouco antes do grande encontro... Não dá, a dor não deixa. Gemendo, gritando, sorrindo e dançando, nos divertindo também. Foi assim que planejei a chegada dele, em festa", contou.

Entretanto, demorou mais quatro horas para ele nascer. "Pego na mão do papai dele e esperamos que ele volte a dançar com a gente. Ele mostra que vem. Subindo, descendo, deitando, agachando. Sim, é assim que ele quer. De cócoras, então vamos. A força se triplica. De onde ela vem? Do amor, da vontade, do desejo, da espera, da dor", relata.

E aí Benjamin nasceu, e ela conta que ele veio calmo, sem chorar. "E tudo valeu a pena, tudo fez sentido! Agora percebo que eu não sabia nada e ainda não sei, mas vou aprender com ele e ele comigo. Vou aprender a ser mãe, vamos aprender a ser pais e ele aprenderá a ser filho. Te amo infinito passarinho", concluiu Sheron.