Sheila Mello e Xuxa comemoram, de máscara, o aniversário da filha

Fernando Scherer e Sheila Mello com a filha, Brenda, em seu aniversário de sete anos. Foto: Instagram / @sheilamello

A dançarina Sheila Mello e o atleta Fernando Scherer, o Xuxa, publicaram homenagens em suas contas no Instagram para a filha do casal, Brenda. Ela completou sete anos na quinta-feira, 26, e a família fez uma pequena comemoração em casa, respeitando a quarentena devido ao novo coronavírus.

Os dois publicaram em suas redes sociais uma foto do casal com Brenda, em casal. Nela, Sheila e Xuxa usam máscaras enquanto estão ao lado da filha. “Feliz aniversário Brenda. 7 aninhos de muito aprendizado, pra mim pelo menos”, disse Xuxa.

“Depois teremos festão com amigos e família! Por hora, o mais importante que é o amor! Que Deus abençoe seu novo ciclo filha linda!”, disse Sheila. A dançarina também publicou uma série de fotos de Brenda e a homenageou: “Ela já sabe respeitar as pessoas, a natureza, muitas vezes me ensina a vencer os desafios!”.

Xuxa também disse que a “tecnologia ajudou muito neste momento”. No mesmo dia ele publicou alguns stories em sua conta em que mostra a filha usando um celular para falar com familiares e amigos. “Isso que é bom, se sentir amada”, disse ele.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais