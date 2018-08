Shay Mitchell responde às acusações de que publicou fotos falsas em seu Instagram

Shay Mitchell. Foto: REUTERS/Phill McCarten

Durante esta semana, Shay Mitchell, atriz conhecida por seu papel em Pretty Little Liars, foi acusada de usar fotos de outras pessoas em seu Instagram. No último sábado, 8, ela respondeu às acusações com uma indireta.

Ela publicou uma imagem em que aparece olhando para um ponto turístico na China, onde ela está há alguns dias, com a legenda: "Uma vista tão legal que até parece... falsa".

O site StyleCaster havia descoberto que algumas fotos que a atriz postou na rede social não foram feitas por ela, mas sim copiadas da internet. Uma das fotos mostrava o prédio Monster Building, que estava originalmente disponível em um blog de viagens da Canon.

Outras imagens chamaram atenção. Uma fotografia de prédios em tom pastel que ela dizia ser em Hong Kong, na verdade foi tirada em Tóquio, em 2014, pelo fotógrafo Jan Vranovsky. Entretanto, Shay chegou a publicar algumas fotos em que ela aparece, o que comprova que ela está nos lugares das imagens copiadas. Por isso, não é possível saber por que ela posta fotos de terceiros em vez de publicar fotografias suas.