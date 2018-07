Shawn Mendes sobre ficar com fã: 'Com certeza'

Shawn Mendes diz que ficaria com fãs. Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Shawn Mendes encanta muitas meninas ao redor do mundo não só pela sua música, mas também por sua beleza. E quem sonha em ter uma chance com o ídolo já pode ficar mais otimista: ele revelou que ficaria com uma fã sem problemas.

Durante uma entrevista ao E! News no último domingo, 20, o cantor foi quesionado se ficaria com suas fãs, e disse: "Com certeza. Acho que isso não seria um problema, não é?".

Mendes ainda disse que não tem problema algum para lidar com a euforia das fãs: "Eu acho que você não tem que tentar ser alguém que não é. Quando a câmera estiver ligada, você só precisa ser você mesmo. Você precisa ser a mesma pessoa com ou sem câmera".