Shawn Mendes e Camila Cabello lançam música e clipe em parceria

Shawn Mendes e Camila Cabello no clipe de 'Señorita'. Foto: YouTube/ShawnMendes

Os artistas Shawn Mendes e Camila Cabello lançaram nesta sexta-feira, 21, uma nova canção em parceria. Señorita é a segunda música em que cantam juntos; em 2015, os cantores gravaram I Know What You Did Last Summer.

A nova faixa veio acompanhada de um clipe em que eles formam um casal e protagonizam cenas de romance. Até a publicação desta nota, o vídeo ocupava a primeira posição como o mais acessado no YouTube, acumulando mais de dez milhões de visualizações.

Assista ao videoclipe de Señorita: