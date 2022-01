Shawn Mendes adia turnê por avanço de covid-19

O cantor Shawn Mendes adia turnê por avanço da variante ômicron Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Shawn Mendes decidiu adiar a turnê 'Wonder The World Tour' na Europa por causa da covid-19, sobretudo o avanço da variante ômicron. Shows do cantor nesses países deverão ser retomados apenas no ano que vem.

“Esta foi uma decisão muito difícil de tomar, mas infelizmente temos que remarcar a turnê no UK e Europa de 2022 para 2023. Com todas as restrições logísticas, de viagens e locais ainda incertas na Europa devido à pandemia, fomos forçados a fazer a decisão difícil de mover a etapa da turnê para o final, quando estamos confiantes de que podemos viajar e podemos fazer o melhor show possível que queremos, com segurança e capacidade total”, diz o comunicado oficial da assessoria do cantor.

No entanto, ele fará shows em junho com as datas norte-americanas atualmente programadas, conforme planejado.

O canadense lamentou não poder estar junto aos fãs de maneira presencial no continente europeu. “Sinto muito não poder ver vocês mais cedo – mas estou trabalhando em uma tonelada de novas músicas para todos vocês", adiantou.

Nos últimos meses, Shawn Mendes lançou duas músicas: It'll Be Okay e Summer Of Love.

Assista ao vídeo: