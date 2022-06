Sharon Stone revela que já sofreu nove abortos espontâneos: 'Não é uma coisa pequena'

A atriz Sharon Stone contou que já sofreu nove abortos espontâneos no Instagram da revista 'People'. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

A atriz Sharon Stone, de 64 anos, revelou que já sofreu nove abortos espontâneos ao longo da vida. A artista falou sobre o assunto em um comentário no Instagram da revista People, que publicou uma entrevista com a dançarina Peta Murgatroyd, que perdeu o bebê enquanto o marido, Maks Chmerkovskiy, estava na Ucrânia.

"Nós, como mulheres, não temos uma oportunidade de discutir a profundidade dessa perda. Eu perdi nove bebês por abortos espontâneos. Não é uma coisa pequena, física ou emocionalmente", escreveu a atriz.

Sharon ainda criticou a forma como a sociedade lida com as mulheres que passam pelo mesmo sofrimento: "Somos levadas a sentir que é algo para suportar sozinha e em segredo, com um sentimento de fracasso. Em vez de receber a tão necessária compaixão, empatia e cura de que tanto precisamos",

"A saúde e o bem-estar femininos deixados aos cuidados da ideologia masculina tornaram-se, na melhor das hipóteses, negligentes, ignorantes de fato e violentamente opressivos no esforço", completou a atriz, que é mãe de três filhos adotivos, Roan, Laird e Quinn.