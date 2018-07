Sharon e Ozzy Osbourne se separam após 33 anos casados por suposta traição

Ozzy Osbourne e Sharon Osbourne se separam após 33 anos casados Foto: Reprodução/Instagram

Após 33 anos casados, Sharon e Ozzy Osbourne colocaram um ponto final na relação. De acordo com o site americano Page Six, o motivo do término seria uma traição do ícone do heavy metal.

A publicação diz que Sharon suspeitava do comportamento do marido há algum tempo e iniciou uma investigação para entender o que estava acontecendo. Em sua busca, teria descoberto que ele mantém um caso com Michelle Pugh, uma cabeleireira 22 anos mais jovem que Sharon, dona de uma lista badalada de clientes e que sempre participa de programas de TV.

O 'príncipe das trevas' está morando em um hotel no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. De acordo com o jornal britânico The Sun, ele mantém contato constante com os filhos.

"Sharon ficou nervosa com Ozzy e o acusou de ter um caso. Ela disse que suspeitava de que algo vinha acontecendo há algum tempo e que agora tinha as provas", disse uma fonte à publicação.

Segundo consta, ela teria visto os registros telefônicos no celular de Ozzy e descobriu o envolvimento com a cabeleireira. Michelle bloqueou todos os perfis nas redes sociais após ter seu nome envolvido na história.

Em 1989, Ozzy e Sharon tiveram uma briga intensa e ele tentou estrangular a mulher. Na ocasião, Sharon conseguiu escapar e ligar para a polícia, mas retirou a queixa após entrarem em um acordo, que resultou no perdão ao líder do Black Sabbath.

O casal ganhou evidência na mídia após protagonizar, por cinco anos, o reality show The Osbournes, exibido pela MTV entre 2000 e 2005. A atração explorava a estranha rotina de Sharon e Ozzy, junto com seus três filhos (Aimee, Kelly e Jack).