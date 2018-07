'Shape of You', de Ed Sheeran, se torna a música mais reproduzida do Spotify

O cantor britânico Ed Sheeran estabeleceu um novo recorde no Spotify com a música Shape of You, que se tornou a faixa com o maior número de reproduções da plataforma de streaming.

Segundo informou a empresa em comunicado nesta quarta-feira, desde o lançamento no dia 6 de janeiro, a música "quebrou o antigo recorde de maior número de reproduções de uma só canção", que até então pertencia a One Dance, de Drake.

One Dance alcançou 48 milhões de reproduções em uma só semana em maio de 2016. Em comparação, em cada uma das sete semanas desde que foi lançada, Shape of You foi reproduzida mais de 50 milhões de vezes por semana no mundo todo, alcançando seu pico máximo na semana de 3 a 9 de fevereiro, com 54 milhões de reproduções em nível mundial.

"Qualquer uma dessas sete semanas teria sido suficiente para quebrar o recorde de Drake", afirmou a empresa.

Shape of You também bateu o recorde de melhor primeira semana em uma plataforma de streaming, que pertencia a Hello, da também britânica Adele, com mais de 46 milhões de reproduções em outubro de 2015.

Além disso, é a música com o maior número de reproduções no dia de lançamento, superando Drag Me Down, de One Direction, e a que mais rápido chegou às 100 milhões de reproduções na história do Spotify, em apenas 14 dias, ultrapassando What Do You Mean de Justin Bieber.

Após lançar Shape of You e Castle on the Hill, Ed Sheeran se tornou imediatamente o número um em 41 países e ambas ocuparam os postos um e dois em 28 países diferentes, segundo Spotify.

Ed Sheeran é atualmente o artista mais escutado no Spotify, com mais de 44,5 milhões de ouvintes mensais, e continua sendo o artista britânico mais reproduzido, com mais de cinco bilhões de reproduções.