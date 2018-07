Shannon Purser, de 'Stranger Things', escreve sobre sua ansiedade e sexualidade

Atriz Shannon Purser escreveu sobre as crises de ansiedade que tem. Foto: IMDb

A atriz Shannon Purser alcançou um outro patamar de fama após interpretar a personagem Barb na serie Stranger Things, produzida pelo Netflix. Desde então Shannon tem tido uma participação significativa nas redes sociais.

Nessa semana a atriz publicou em seu Twitter suas angústias e sentimentos enquanto percebia sua sexualidade. "Sentir-se confortável com sua sexualidade é um processo. Vai ficar tudo bem. Eu gostaria de ter sabido disso antes". "Outro ponto que eu gostaria de saber sobre a sexualidade é que devemos agir com calma. A sexualidade só vai te definir na intensidade que você quiser". "Eu sei o que é sofrer de ansiedade enquanto descobre sua própria sexualidade. Foi bem difícil, especialmente quando trago o assunto para minha crenças e fé. É assustador", escreveu a atriz.

Getting comfortable with your sexuality is a process. It's going to be ok. I wish I'd known that sooner. — Shannon Purser (@shannonpurser) 11 de abril de 2017

Another thing I wish I'd known about sexuality is to take it slow. It can define you as much as you want it to. — Shannon Purser (@shannonpurser) 11 de abril de 2017

Either way, I know what it's like to have anxiety about it. Especially trying to come to terms with it and my faith. It can be really scary. — Shannon Purser (@shannonpurser) 11 de abril de 2017