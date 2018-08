Shania Twain pede desculpas após declarar apoio a Donald Trump

Shania Twain. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

"Eu teria votado nele porque, mesmo que ele fosse ofensivo, ele parecia honesto. Você quer alguém direto ou educado? Não que você não seja capaz de ter os dois. Se eu estivesse votando, eu apenas não queria bobagem. Eu teria votado por um sentimento de que fosse transparente. E políticos têm a reputação de não sê-lo", disse em entrevista ao The Guardian que foi publicada no último domingo, 22.

Após a repercussão, Shania usou seu Twitter para explicar a declaração: "Gostaria de me desculpar com qualquer um que eu tenha ofendido em uma recente entrevista ao The Guardian, relacionada ao presidente americano. A pergunta me pegou despreparada. Como canadense, eu me arrependo de ter respondido essa pergunta inesperada sem dar mais contexto à minha resposta".

"Sou contra a discriminação de qualquer tipo e espero que fique claro pelas escolhas que eu fiz, pelas pessoas que apoio, que eu não tenho nenhuma crença moral em comum com o atual presidente. Eu estava tentando explicar, em resposta à pergunta sobre a eleição, que a minha compreensão limitada era de que o presidente falou para uma porção da América como uma pessoa acessível a quem eles poderiam se assemelhar, já que ele não era um político", prossegui.

Em seguida, completou: "Minha resposta foi estranha, mas certamente não deve ser levada como representação dos meus valores, nem significa que eu endosso ele. Eu faço música para juntar as pessoas. Meu caminho sempre será o da inclusão, como minha história mostra."

I would like to apologise to anybody I have offended in a recent interview with the Guardian relating to the American President. The question caught me off guard. As a Canadian, I regret answering this unexpected question without giving my response more context (1/4) — Shania Twain (@ShaniaTwain) 22 de abril de 2018

I am passionately against discrimination of any kind and hope it’s clear from the choices I have made, and the people I stand with, that I do not hold any common moral beliefs with the current President (2/4) — Shania Twain (@ShaniaTwain) 22 de abril de 2018

I was trying to explain, in response to a question about the election, that my limited understanding was that the President talked to a portion of America like an accessible person they could relate to, as he was NOT a politician (3/4) — Shania Twain (@ShaniaTwain) 22 de abril de 2018