Shakira surpreende fãs ao mostrar suas habilidades no skate

A cantora Shakira mostrou que, além de surfar, anda de skate Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Depois de aparecer surfando no clipe de Don’t Wait Up, a cantora Shakira mostrou para os fãs que é mesmo adepta dos esportes radicais. A colombiana de 44 anos postou um vídeo andando de skate em uma pista bowl.

Na legenda, ela escreveu: “O céu é um bowl, exceto quando você cai”. Nas imagens, a Shakira aparece subindo e descendo as paredes da pista em forma de piscina. No final, ela pula do skate e a pessoa que está andando atrás dela e filmando, cai. A artista vem socorrer: “Você está bem?”.

Os fãs distribuíram elogios à estrela do pop. ""Definitivamente todos deveríamos ser como Shak", escreveu um. "Existe algo que você não faça bem", perguntou outra. "Vai para as olimpíadas", brincou mais uma seguidora.

O skate, que é um dos mais praticados no Brasil, ganhou ainda mais popularidade ao estrear nas Olimpíadas de Tóquio este ano e dar três medalhas de prata para o país. O surfe também se tornou esporte olímpico e deu uma medalha de ouro com Ítalo Ferreira.

Assista à Shakira surfando no clipe de Don’t Wait Up: