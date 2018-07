Shakira se assusta com abelha ao gravar vídeo para fãs

Cantora levou susto durante gravação de vídeo. Foto: Reprodução/Instagram

A cantora colombiana Shakira resolveu gravar um vídeo para os seus fãs comentando o lançamento da sua nova música de trabalho, Chantaje, nesta sexta-feira, 28. O único problema é que absolutamente tudo deu errado durante a gravação.

Para começar, a cantora cai no riso ao ver que o marido, o jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, estava fazendo graça com ela. Em seguida, Shakira percebe que há uma abelha em seu braço e grita com o susto.

Apesar de todas as trapalhadas, a colombiana resolveu compartilhar o vídeo com os seus fãs pelas redes sociais. “Quando seu marido ri de você enquanto você tenta gravar um vídeo sobre sua nova música e você descobre uma abelha no seu braço”, escreveu na legenda.

Um vídeo publicado por Shakira (@shakira) em Out 28, 2016 às 12:14 PDT

Nesta sexta-feira, a cantora lançou a música Chantaje em seu canal no YouTube. A nova canção é uma parceria com o também colombiano Maluma, jovem revelação que recentemente gravou também uma parceria com Anitta, na música Sim Ou Não.