Shakira planeja se mudar para os Estados Unidos em busca de apoio da família

Shakira corre o risco de ser condenada a 8 anos de prisão caso a justiça espanhola acate pedido do Ministério Público. Foto: Guillaume Horcajuelo/EFE/Arquivo

A cantora colombiana Shakira quer se mudar de Barcelona para Miami após o divórcio com o jogador Gerard Piqué. A mudança também é influenciada pelos problemas com o Ministério Público Espanhol por supostamente a cantora ter fraudado a receita federal espanhola.

As informações são do site Page Six, que ouviu uma amiga pessoal da artista. De acordo com as apurações, o desejo de mudança de Shakira também se dá em virtude de ter amigos e familiares morando nos Estados Unidos e que podem oferecer à cantora uma rede de apoio.

"Miami é a casa dela. Os pais dela moram aqui, o irmão dela mora aqui, a sobrinha e o sobrinho dela também. Ela não tem família na Espanha. É um ambiente diferente de Barcelona", contou a amiga.

Outros amigos pessoais da cantora, incluindo o cantor Alejandro Sanz, estão tentando convencer a compositora a se mudar da Espanha.

Além do divórcio e do problema fiscal, Shakira disputa a guarda dos filhos Sasha, 7 anos e Milan, 9 anos com o ex-marido Piqué. A colombiana e o jogador do Barcelona ficaram juntos de 2010 a 2022.