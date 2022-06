Shakira e Piqué anunciam separação após 11 anos de relação

Shakira e Piqué anunciaram separação neste sábado, 4, após 11 anos de relacionamento Foto: Bryan R. Smith / AFP

A cantora Shakira e o jogador de futebol do Barcelona Gérard Piqué anunciaram neste sábado, 4, a sua separação depois de 11 anos de relacionamento.

"Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar dos nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos respeito à privacidade. Gratos pela compreensão", declararam em nota conjunta, divulgada pela agência da cantora.

Shakira, de 45 anos, e Piqué, de 35, começaram o namoro em 2011, após se conhecerem durante a gravação do clipe de “"Waka Waka", tema da Copa do Mundo de 2010. O casal tem dois filhos, Milan e Sasha, de 9 e 7 anos.

Com dezenas de milhões de discos vendidos e mais de 200 prêmios, a estrela colombiana fez sucesso com as músicas "Loba" e "Hips don't lie". Já Piqué é um dos zagueiros mais bem-sucedidos da história do futebol espanhol, seja pelo Barcelona ou pela seleção nacional, com a qual conquistou a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. /AFP