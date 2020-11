Shakira elogia Ivete, Caetano, Brown e Anitta: 'tenho paixão'

Em entrevista, Shakira falou sobre sua primeira apresentação no Brasil, na década de 1990 Foto: Greg Allen / Invision / AP

A cantora Shakira falou sobre a relação que possui com o Brasil, a importância do País em sua carreira e também aproveitou para citar alguns cantores que acompanha, incluindo Anitta e Ivete Sangalo, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, no último domingo, 15.

Na conversa, Shakira comentou, sobre o Brasil: “é um país chave não apenas na minha carreira, mas na minha vida. Foi um dos primeiros partidos em que eu me apresentei fora da minha terra natal”. A cantora se referiu a sua primeira turnê internacional, em 1996, em que se apresentou no Brasil.

“Foi uma das mais estimulantes, emocionantes e divertidas [turnês] da minha vida. Foi incrível, eu me diverti tanto no Brasil”, relatou ela. Segundo Shakira, o Brasil “ajudou a me definir como pessoa”. Ela também revelou que, mesmo “enferrujada”, o português é sua segunda língua, e aprendeu o idioma durante a turnê.

Shakira também foi perguntada sobre quais cantores acompanha atualmente no Brasil. “Eu tenho paixão por alguns artistas da música brasileira, como Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Ivete Sangalo... Mas também descobri a Anitta, que é incrível”, respondeu a cantora.

Já sobre a carreira, que começou a mais de 20 anos, Shakira disse que não tem planos de parar: “Eu quero continuar fazendo isso por muito tempo ainda, sempre tentando melhorar, e com isso meu trabalho também vai sair cada vez melhor”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais