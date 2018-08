Sexta-feira de novidades: Dua Lipa e Taylor Swift lançam clipes, Camila Cabello divulga álbum

A sexta-feira começou com muitas novidades no pop: clipes de Taylor Swift e Dua Lipa e primeiro álbum de Camila Cabello. Foto: Doug Mills/NYT| REUTERS/Carlo Allegri | Nicole Fara Silver/NYT

Esta sexta-feira, 12, está cheia de novidades para os fãs de música pop. Na madrugada, Taylor Swift divulgou seu novo clipe, End Game, música que conta com a participação de Ed Sheeran e do rapper Future. Algumas horas depois, foi a vez da britânica Dua Lipa divulgar o vídeo de IDGAF. Além disso, Camila Cabello finalmente divulgou seu primeiro álbum solo, homônimo.

O clipe de End Game foi gravado em Miami, Londres e Tóquio e mostra os três artistas em festas (com muitos drinques e ostentação) nas três cidades. Esse é o terceiro single do álbum Reputation, lançado em novembro do ano passado – os outros foram Look What You Made me Do e ...Ready For It?.

Já IDGAF é totalmente filmado em estúdio e tem estética minimalista: figurinos monocromáticos em azul e vermelho e cenários simples. Por outro lado, o clipe é cheio de coreografias.

O álbum Camila pode ser ouvido em diversas plataformas de streaming, como Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music e também disponível para compra em sites como Amazon, iTunes e Walmart. O CD conta com o hit Havana e com o mais recente single, Never Be The Same entre as 11 faixas.