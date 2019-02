Sexo do filho de Meghan Markle e Harry teria sido revelado em chá de bebê ‘secreto’

O príncipe Harry e Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex. Foto: Facundo Arrizabalaga / EFE

A chegada de um bebê real britânico é cercada de expectativa e tradições. Uma delas é em relação ao nome e o sexo da criança, que normalmente são anunciados só após o nascimento. O primeiro filho de Meghan Markle e Harry, duquesa e duque de Sussex, seria um menino?

Essa informação foi divulgada pelo site americano Us Weekly. De acordo com a publicação, a notícia vazou na terça-feira, 19.

Há uma semana, Meghan esteve nos Estados Unidos e se reuniu com um grupo de amigas. De acordo com a revista Harper’s Bazaar, o ‘chá de bebê secreto’ teria acontecido na ocasião.

O evento em Nova York foi simples, com a presença de familiares e poucos amigos. A decoração com tons de rosa seria uma forma de despistar a notícia de que Meghan espera um menino. A duquesa foi questionada em outro evento sobre o sexo do bebê, mas disse que a família ‘optou por não descobrir’.

O casamento de Meghan Markle e príncipe Harry ocorreu em maio do ano passado, no Castelo de Windsor. A gravidez foi anunciada cinco meses depois. A duquesa está quase no oitavo mês de gestação. Recentemente, ela decidiu fazer uma tatuagem de henna para ‘abençoar’ o primeiro filho.