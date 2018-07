Seu Jorge posa com ator de ‘Stranger Things’ nos bastidores de filme brasileiro

O cantor Seu Jorge e o ator Noah Schnapp Foto: Instagram / @grosteinandrade

O cantor Seu Jorge posou com o ator Noah Schnapp, da série Stranger Things, em foto tirada nos bastidores do filme Abe. A imagem foi compartilhada por Fernando Grostein Andrade, diretor do longa-metragem.

“Sobre realizar um filme que sonhei há tanto tempo com atores tão especiais”, escreveu Grostein na legenda da foto postada em seu perfil do Instagram, também mencionando as contas oficiais do músico brasileiro e do norte-americano de 13 anos na publicação.

A produção brasileira ainda não possui data de lançamento. Schnapp, que no sucesso da Netflix interpreta o jovem Will, abduzido por seres sobrenaturais logo no começo da série, já havia anunciado em seu Instagram no dia 24 de outubro que participaria do filme. Na imagem, ele aparecia em mesa ao lado de Seu Jorge fazendo a leitura do roteiro.

Confira abaixo a foto para que o cantor e o ator posaram: