Sete meses após o divórcio, Brad Pitt passa primeira noite com os filhos

Angelina Jolie e Brad Pitt se divorciaram há sete meses, alegando 'diferenças irreconciliáveis'. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Desde que Angelina Jolie e Brad Pitt se divorciaram, os filhos do casal tem ficado com a atriz. Agora, sete meses após a separação, o ator passou a noite com os filhos pela primeira vez.

De acordo com o site Entertainment Tonight (ET), os sete filhos foram a casa do pai acompanhados pela babá, que fica na casa de Angelina. Uma fonte próxima ao ator disse ao site que a Brad não contratou uma babá pois é a atriz que "tem a custódia dos filhos sozinha. Brad não tem razão para ter babás agora".

No início de abril, as crianças foram até a casa de Pitt em Los Feliz, em Los Angeles, mas não passaram a noite lá. Ainda de acordo com o ET, o ator tem conversado frequentemente com Angelina sobre fazer o melhor para as crianças. "Ainda está em processo para ser resolvido. Brad sabe que Angelina é uma ótima mãe", completou a fonte.