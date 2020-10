Sérgio Mallandro testa positivo para covid-19 e adia compromissos

Sérgio Mallandro. Foto: Luludi / Estadão

Sérgio Mallandro, humorista e apresentador, teve diagnóstico de covid-19 anunciado na noite desta quarta-feira, 14, por meio de um comunicado publicado em seu perfil oficial no Instagram.

"Sérgio Mallandro testou positivo para a covid-19, mas passa bem. Ele não está precisando de oxigênio e não está com febre. Ele está no 12º dia do vírus. Todos os compromissos formados foram adiados", informa a nota.

Confira a publicação sobre o estado de saúde de Serginho Mallandro abaixo: