Sérgio Mallandro apresenta stand-up no centro de São Paulo

Sérgio Mallandro. Foto: Luludi / Estadão

Sérgio Mallandro fará três apresentações de comédia no shopping Light, em São Paulo, no próximo domingo, 28. As exibições serão às 14h, 16h e 17h, com duração de 25 minutos cada.

O stand-up será realizado na praça de eventos do piso térreo, onde o humorista vai contar ao público momentos importantes da sua carreira, como suas participações no programa Show de Calouros, do Silvio Santos, no SBT.

O evento é gratuito e não precisa de inscrição prévia. Em outubro de 2018, Sérgio Mallandro divertiu os usuários das redes sociais com um vídeo ao lado do jornalista Fernando Rocha, autor da piada sobre a "clara e a gema". Assista aqui.

O shopping Light está localizado na rua Coronel Xavier de Toledo, 23, no centro da cidade.

