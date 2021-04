Sergio Guizé revela que o transplante capilar melhorou sua autoestima

O ator Sergio Guizé posa com o cirurgião Antonio Rusto, com que realizou um transplante capilar Foto: Reprodução Instagram / @sergioguize

Nesta quarta-feira, 21, Sergio Guizé participou de uma live com o cirurgião Antonio Rusto. O ator revelou que fez um transplante capilar com o profissional depois de tratar a calvície por cinco anos.

Guizé aparece feliz com o resultado. “O cabelo ficou natural e mais luminoso. Estou muito feliz com o processo todo”, conta. "A autoestima fica lá em cima. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida nesses meus 40 anos."

Ele conta que enfrentou seu medo para realizar o procedimento. “Confesso que dava um certo medo. Eu imaginava que seria bem pior. Mas, se eu soubesse que era tão tranquilo, teria feito antes.”

Sergio contou que quando era mais novo, teve cabelo comprido. “Eu era cabeludo. Aí fui entrar no tiro de guerra, e para as pessoas não me zoarem, eu cortei, fiz topete, foi aí que vi que estava faltando um pedacinho. Tenho histórico de calvície na família”, lembrou.

O ator tentou outros tratamentos antes de fazer o transplante. “Procurei um médico e passei a tomar medicamentos. Há uns cinco anos, eu vinha fazendo um tratamento regular, com microagulhamento semanalmente, até resolver fazer o transplante”, concluiu.