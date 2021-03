Serginho Groisman toma primeira dose da vacina contra covid-19: 'Um respiro de alívio'

O apresentador do 'Altas Horas', Serginho Groisman, tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus Foto: Instagram/@serginhogroisman

Serginho Groisman comemorou neste sábado, 20, ao tomar a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O apresentador do Altas Horas, de 70 anos de idade, recebeu a primeira etapa da imunização na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo.

"Um respiro de alívio em meio a tanta tristeza e preocupação. Que a vacina chegue a todos", escreveu na legenda da foto em que aparece com a máscara, visivelmente feliz, enquanto era atendido por uma profissional de saúde.

O município litorâneo decidiu antecipar a vacinação para idosos a partir de 70 anos no sábado.

No início da pandemia de covid-19, Serginho apresentava o Altas Horas direto da casa dele, recebendo convidados que davam entrevistas através de plataformas digitais de vídeo. Durante o confinamento, ele foi um dos entrevistados do Roda Viva, da TV Cultura.

Recentemente, o apresentador voltou a comandar a atração direto do estúdio da Globo, no Projac, com todas as normas de segurança. Inclusive, a plateia segue virtual e alguns convidados, como cantores e entrevistados, começam a retornar aos poucos presencialmente.