Serena Williams publica primeiras fotos da filha e revela nome inusitado

Pai da recém-nascida publicou um vídeo reunindo histórias referentes à bebê. Foto: Benjamin Norman / The New York Times

A tenista norte-americana Serena Williams compartilhou as primeiras imagens de sua primeira filha, que nasceu na manhã desta quarta-feira, nas stories do Instagram. Nas fotos, revelou o nome da criança: Alexis Olympia Ohanian Jr. A garota tem o mesmo nome do pai, que se chama Alexis Ohanian.

“Tivemos muitas complicações, mas olha o que ganhamos”, escreveu ela. “Ganhamos uma bebê!” Mais tarde, a atleta postou em seu perfil na rede outra foto da recém-nascida.

Confira a imagem postada por Serena e o vídeo que reúne as stories de Alexis, o pai: