Serena Williams publica carta emocionante para a mãe

A tenista Serena Williams escreveu emocionante carta para sua mãe refletindo sobre suas próprias experiências na maternidade. Foto: Edgar Su/Reuters

A tenista Serena WIliams, ex-número um do mundo no ranking da Women's Tennis Association (WTA), escreveu uma carta emocionante para sua mãe refletindo sobre a sua criação e como isso a está influenciando agora que também é mãe. Sua filha, Alexis Olympia Ohanian Jr., com o empresário norte-americano Alexis Ohanian, nasceu no último dia 1º de setembro.

“Você é uma das mulheres mais fortes que eu conheço”, iniciou a tenista, na carta que foi publicada na rede social Reddit, da qual seu marido é cofundador. “Eu estava olhando a minha filha (eu sei, eu tenho uma filha!) e ela tem meus braços e minhas pernas! O corpo e braços dela são fortes, musculosos, poderosos e sensacionais como os meus. Eu não sei como vou reagir caso ela passe pelo que eu passei desde os meus 15 anos de idade”, continuou.

“Eu fui chamada de homem porque eu passo a imagem de uma pessoa forte. Já me acusaram de usar doping (eu sempre tive muita integridade moral para usar atalhos para ganhar alguma vantagem). Já me falaram que eu não posso jogar com outras mulheres - e sim com os homens - porque eu pareço mais forte do que outras mulheres (eu só trabalho duro e nasci com este corpo maravilhoso do qual eu muito me orgulho)”, refletiu.

“Mas mãe, eu não sei como você não partiu para cima de cada pessoa, jornalista, narrador ou até mesmo hater que foi ignorante para não entender o poder de uma mulher negra”, escreveu Serena. “Nós não somos todas iguais, somos curvilíneas, fortes, musculosas, altas, baixas, e no fim o que nos liga é que somos mulheres e fortes”, continuou.

“Obrigada por ser a modelo da qual eu precisava para aguentar todas as adversidades que agora eu enxergo como desafios - daqueles que eu gosto. Espero ensinar a minha pequena Alexis Olympia com a mesma coragem que você teve”, falou a tenista. “Prometa, mãe, que você vai continuar a me ajudar. Não sei se vou conseguir ser delicada e forte como você é. Espero chegar lá algum dia. Te amo muito”, finalizou.

Leia a carta completa que Serena Williams escreveu para sua mãe (em inglês) aqui.

