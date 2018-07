Serena Williams faz poema para anunciar noivado com cofundador do Reddit

Foto: Luca Bruno/AP

Serena Williams anunciou na tarde desta quinta-feira, 29, o noivado com Alexis Ohanian, cofundador do fórum Reddit.

O anúncio foi feito no próprio site, com um poema super fofo que ela mesma escreveu. "Eu cheguei em casa. Um pouco tarde. Alguém tinha uma mala arrumada para mim. E o transporte aguardava. Destino: Roma. Para me acompanhar até o meu próprio "encantado". De volta para onde nossas estrelas colidiram pela primeira vez. E agora era um círculo completo. Na mesma mesa em que nos conhecemos por acaso. Mas por escolha. Ajoelhado. Ele disse 4 palavras. E eu disse sim."

Ohanian comentou: "E você fez de mim o homem mais feliz do planeta." 2016 ainda traz esperanças!

Veja o post original aqui.