Serena Williams diz que chorou por perder primeiros passos da filha

Serena Williams e a filha Alexis Olympia Foto: Instagram @serenawilliams | Oli Scarff/ AFP

Em seu retorno ao torneio de Wimbledon após o nascimento da primeira filha, Serena Williams teve um bom resultado nesta sexta, 6, avançando para as oitavas de final desta edição do Grand Slam britânico. Essa foi a 17ª vitória consecutiva da tenista na competição de tênis, mas ela não ganhou todas em seu dia. Mãe de Alexis Olympia, Serena lamentou no Twitter ter perdido o momento em que a bebê de dez meses começa a andar.

"Ela deu seus primeiros passos... Eu estava treinando e perdi. Eu chorei", escreveu a norte-americana na rede social.

Não é a primeira vez que a atleta demonstra dificuldade para conciliar o papel de mãe com o esporte. No mês passado, ela falou sobre a possibilidade de se aposentar caso tenha mais um filho. "Eu não sei se quero jogar se tiver outro bebê [...]. Tenho que falar com Alexis [Ohanian, seu marido]. Precisamos de um plano", contou a tenista em entrevista à revista InStyle.

"Se eu não estivesse trabalhando, já estaria grávida. Ouço que é diferente para todo mundo, mas eu tive uma gravidez realmente fácil até o nascimento", afirmou em outro momento.