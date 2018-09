Serena Williams assiste ‘Pantera Negra’ com grupo de estudantes

A tenista Serena Williams surpreendeu um grupo de estudantes que estava assistindo uma sessão do filme 'Pantera Negra' Foto: Thomas Peter/Reuters

A tenista Serena Williams, ex-número um do mundo no ranking da WTA, surpreendeu um grupo de estudantes que estava se preparando para assistir uma sessão do filme Pantera Negra na última quinta-feira, 15. “Ontem nós fizemos uma surpresa para as garotas do Black Girls Code e as levamos para assistir Pantera Negra. Nós amamos o filme! Obrigado, Alexis Ohanian”, escreveu a tenista no Instagram.

As estudantes fazem parte do grupo Black Girls Code, uma iniciativa que ensina jovens negras norte-americanas a programarem visando aumentar a diversidade na área de tecnologia, e foram convidadas por Alexis Ohanian, marido de Serena e co-criador da rede social Reddit, para a sessão.

“O momento em que as estudantes do Black Girls Code que foram convidadas para a sessão privada de Pantera Negra descobriram que iriam assistir o filme com uma super-heroína da vida real, Serena Williams”, escreveu Alexis no Instagram.

“Estou feliz que vocês conseguiram vir, esse é um grande momento para nós negros”, diz Serena no vídeo compartilhado pelo seu marido. “Nunca tivemos um filme de super-heróis, então estou muito animada. Esperei a minha vida toda por isso”, continuou.

O filme Pantera Negra estreou mundialmente na quinta-feira, 15, com bastante alarde e se tornou a produção com a quinta melhor bilheteria no final de semana de estreia de todos os tempos nos Estados Unidos.