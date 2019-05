'Serei homenageada por nada', diz Madonna sobre Billboard Awards

Madonna durante apresentação musical no prêmio da Billboard. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Madonna fez uma apresentação de impressionar o público nesta quarta-feira, 1º, na edição 2019 do Billboard Awards. Com hologramas de si, ela cantou seu novo single, Medellín, e dançou tango com o colombiano Maluma.

Porém, nos bastidores, a cantora mandou uma indireta ao falar sobre o evento.

"Nada foi gasto nesse camarim do American Billboard Awards, onde eu serei homenageada por nada, como sempre. Mas só de estar aqui, compartilhar esse momento, com humanidade, é tudo. Porque eu sou tudo", disse Madonna em um vídeo publicado no Instagram, em que ela aparece deitada no chão.

A premiação, que foi apresentada por Kelly Clarkson, fez uma homenagem à carreira de Mariah Carey, que recebeu o prêmio de Ícone da Billboard. Ao todo, a cantora conseguiu por 18 vezes emplacar músicas no topo das paradas de sucesso.

Confira o vídeo publicado por Madonna: