‘Será que ainda tem dinheiro enterrado aqui?’, diz Latino em casa de Pablo Escobar

O cantor Latino. Foto: Instagram/@latino

O cantor Latino decidiu passar as férias deste ano no México ao lado da noiva, Jéssica Rodrigues. Nesta segunda-feira, 7, publicou alguns vídeos e fotos das aventuras, mas uma delas chamou atenção. O cantor aparece com a companheira em uma das mansões do colombiano Pablo Escobar.

O ex-traficante, morto há 25 anos, foi o mais temido dos anos 1990. A história dele foi intensamente retratada em livros, filmes e séries - Narcos e El Patrón del Mal são exemplos e que estão disponíveis atualmente no catálogo da Netflix.

“Tivemos o prazer de conhecer de perto uma das mansões de praia do ex-poderoso Pablo Escobar aqui em Tulum (México). Simplesmente incrível!”, vibra Latino na legenda da foto no perfil oficial dele no Instagram.

Depois de uma história violenta de perseguição e da morte do ex-traficante, o governo confiscou os bens de Escobar. “Detalhe que essa mansão (hoje beach club) era apenas uma das 28 mansões que ele comprou na época do narcotráfico colombiano. Será que ainda tem dinheiro enterrado por aqui (risos)?”, afirmou.

Os fãs de Latino se manifestaram. “Pega a picareta. Se cavar tem grana para caramba aí ainda!”, acreditou um seguidor. Outros fizeram críticas a publicação do cantor. “Quantas pessoas morreram em confronto ou overdose por causa desse lixo de Pablo Escobar e você ainda chama de poderoso?”, escreveu um seguidor.