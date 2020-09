‘Será que a Barbie sentia dor nas costas?’, questiona Sthefany Brito ao falar sobre gestação

A atriz Sthefany Brito Foto: Instagram/@sthefanybrito

Sthefany Brito usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para falar sobre a gestação. A atriz está grávida de sete meses, fruto do relacionamento com Igor Raschkovsky.

“Minha pança que, segundo vários comentários na foto anterior, parece a barriga de grávida da Barbie. Aí eu pergunto: Será que a Barbie sentia dor nas costas e no cóccix?”, escreveu Sthefany no perfil dela no Instagram.

Na imagem, a atriz aparece sentada em um banco, tomando sol, de biquíni.

Diversos amigos comentaram a publicação. “Que linda! To apaixonada por você gravidinha”, escreveu Giovanna Ewbank. “Como você está linda! Barriga linda, rosto lindo... está na sua fase mais radiante”, disse Camila Camargo.

Na semana passada, Sthefany Brito fez uma live com o irmão, Kayky, que está na reprise da novela Chocolate com Pimenta, no canal Viva. “Finalmente a live com meu irmão saiu. Muito bom dividirmos um pouco da nossa história,vida, carreira com vocês. Amei!”, escreveu a atriz.

Assista ao vídeo: