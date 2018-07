'Ser mãe é desafiador', diz Jessica Biel

Foto: Bang Showbiz

Jessica Biel diz que ser mãe é o trabalho mais desafiador do mundo. Mãe de Silas Randall, 13 meses, com seu marido Justin Timberlake, ela afirma que ama ser mãe, mas admite que, em alguns momentos, é estressante.

"Às vezes é difícil encontrar palavras para descrever a maternidade. Incrível. Muito adorável. Estou fora da realidade. Honestamente, eu diria que ser mãe é o papel mais difícil que já tive. É provavelmente o trabalho mais difícil do mundo. É provavelmente o trabalho mais desafiador do mundo, mas também o mais feliz", disse à revista OK!.

Mas Jessica é grata pelo apoio de seu marido. "Justin é engraçado, doce e um pai cuidadoso. Eu o chamo de parceiro perfeito", acrescentou.

Ao se referir ao filho, Jessica descreveu o sorriso do pequeno como "pura magia".

Ao ser perguntada qual é o seu tempo favorito do dia com Silas, ela disse: "Se eu tivesse que escolher um seria quando ele acorda da soneca. Ele me olha e eu posso sentir o sorriso dele lá dentro. É como se fosse pura magia".

Jessica também elogiou seu marido por ser um companheiro maravilhoso. "Ele apoia tudo o que eu faço e acredito que esse é o motivo pelo qual eu o acho um parceiro maravilhoso. E nós deveríamos apenas ter a possibilidade de rir e aprender juntos", finalizou.