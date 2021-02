'Ser famoso não anula humanidade', afirma Maisa

A atriz e apresentadora Maisa Silva. Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação

A atriz Maisa Silva fez referência à participante do BBB Lumena para comparar que, na internet, há pessoas que também "implicam com qualquer coisa boba". A sister virou meme por 'autorizar' ou 'proibir' o que os outros integrantes da casa fazem ou deixam de fazer.

No Twitter, a artista afirmou que tudo é motivo para briga, desde comida até opinião sobre ficção. A conversa na rede social enveredou para a ideia de que a fama implica em aceitar o assédio e as críticas do público. "Ser famoso não anula humanidade", ela disse.

"Se eu estou com um interruptor apagado e outro aceso, já vem encher o saco", disse. Questionada sobre se estaria denfendendo a Lumena, Maisa respondeu que "jamais".

Se eu desse o login das minhas contas p vcs e vcs lessem as notificações ces iam entender KKKKKKKK falam CADA coisa nos meus comentários q eu fico em choque. Se eu to com um interruptor apagado e outro aceso já vem encher o saco. — +a (@maisa) February 14, 2021

Jamais ne kkkkk só comparei q tem gente igual — +a (@maisa) February 14, 2021

Uma pessoa comentou que o fato de Maisa ter um psicólogo e não se deixar afetar é positivo, mas a atriz afirmou que, por vezes, sente o impacto dessa 'vigilância'.

"Me afeta sim, mas eu dou um tempo e tento pensar nas pessoas que torcem por mim, que eu impacto positivamente na vida de milhões de pessoas e que nem Jesus agradou a todos", disse.

As vezes me afeta sim, mas eu dou um tempo e tento pensar nas pessoas que torcem por mim, que eu impacto positivamente na vida de milhões de pessoas e que nem Jesus agradou a todos ne.. agora, tem dias e dias. Mas geralmente as pessoas falam o que QUEREM p famoso e acham q td bem https://t.co/1oaUdq0vaI — +a (@maisa) February 14, 2021

A apresentadora falou ainda sobre a ideia que algumas pessoas têm de que ser famoso é encarar as consequências do assédio do público.

Ela contou que percebeu isso quando, no enterro dos bisavós dela, pediram para tirar uma foto. "Entendi que seria para sempre isso."

Amores o dia que pediram p tirar foto cmg no enterro dos meus bisavós eu entendi que seria pra sempre isso... https://t.co/LMF6IvEVo2 — +a (@maisa) February 14, 2021

Por fim, Maisa falou que já ouviu muito frases como: "você quis ser famosa, estão aí as consequências". "O tanto que eu já ouvi isso, gente. E eu nunca pedi", respondeu a um comentário.