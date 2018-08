'Separar pode ser unir', diz Fernando Scherer após divórcio com Sheila Mello

A dançarina Sheila Mello fez post no Instagram anunciando o fim do seu casamento com o ex-nadador Fernando Scherer Foto: Instagram/@sheilamello

O ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, deu uma resposta a algumas críticas que tem recebido após ter anunciado o término de seu casamento com a ex-dançarina do É o Tchan!, Sheila Mello.

"Quem disse que separar é separar? Muitas vezes separar pode ser unir. Deus fez o mundo separado por territórios, mas nos uniu em amor e esperança", compartilhou em um story de seu Instagram, como "resposta sobre 'o que Deus uniu, o homem não separa'".

"Casamento não foi criado por Deus e sim pelo homem, e as regras as quais seguimos, [foram] criadas pelos homens, novamente, não por Deus. Jesus falou de amor e propagar amor e viver no amor. Qual o amor mais verdadeiro do que amor livre de preconceitos e ao próximo sem nada em troca?"

"Para isso precisamos aprender a amar a si mesmos e depois amar ao próximo de forma pura e ingênua, como o amor de pai e filho", concluiu.