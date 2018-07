Separadas no nascimento? Holandesa descobre ser 'sósia' de Xuxa

Cécile Loreen, considerada a 'sósia' de Xuxa nos Países Baixos Foto: Instagram / @colorplease

A holandesa Cécile Loreen costumava publicar várias fotos suas nas mais diversas poses, especialmente utilizando roupas rosas, e receber comentários e curtidas de holandeses e pessoas de outros países que aprovavam seu estilo. Tudo mudou, porém, quando uma avalanche de brasileiros a descobriu e lhe contou que ela é praticamente uma 'sósia' da apresentadora Xuxa.

Desde então, centenas de comentários estão sendo feitos em suas fotos ressaltando a semelhança, ou simplesmente cantando alguma música da 'rainha dos baixinhos'. Cécile entrou na onda e ficou encantada com o repentino sucesso.

"Sou eu ou a Xuxa Meneghel? Eu calhei de parecer muito, muito com essa celebridade brasileira, Xuxa - e ela parece muito bonita. Quando a Larissa me mandou esta foto, eu não pude acreditar que não era eu! O que vocês acham?", escreveu ela em uma publicação mesclando fotos suas com a da apresentadora.

Confira abaixo algumas fotos de Cécile, cujo visual lembra muito o de Xuxa nos anos 1980: