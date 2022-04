'Sentadona Remix': Luísa Sonza compartilha vídeo de Maísa participando de challenge da coreografia

A música 'Sentadona (Remix)' dos músicos Davi Kneip, Dj Gabriel do Borel, MC Frog, que conta com a participação da cantora Luísa Sonza, conquistou o público com o desafio de reproduzir a coreografia do videoclipe da faixa. Foto: Felipe Grafias/Divulgação

A música Sentadona (Remix) dos músicos Davi Kneip, Dj Gabriel do Borel, MC Frog, que conta com a participação da cantora pop Luísa Sonza, conquistou não só as paradas musiciais, mas também o gosto popular com a coreografia do videoclipe que tem viralizado nas redes sociais. A faixa, que já alcançou o topo da lista Top 50 Brasil do Spotify, ocupa o segundo lugar do chart nesta terça-feira, 5.

No TikTok, a música conta com mais de 100 mil vídeos de pessoas reproduzindo o '#sentadonaremixchallenge', e nas suas redes sociais, Luísa compartilhou a vez da apresentadora Maisa, e dos influenciadores Elana Dara, Júlia Rodrigues e Vini entrarem na dança. "Quem é você fazendo o challenge de Sentadona?", brincou a artista.