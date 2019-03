‘Sempre vi na TV essas perdas’, diz Otávio Mesquita, que teve casa destruída pela chuva

O apresentador Otávio Mesquita. Foto: Instagram/@otaviomesquita

Otávio Mesquita compartilhou com os fãs no Instagram neste domingo, 10, os estragos que as tempestades do carnaval causaram na mansão dele no bairro do Morumbi, zona Sul de São Paulo.

Nas imagens, a lama tomou conta do local e destruiu uma série de móveis e objetos. “Perdi tudo! Um prejuízo incalculável, mas o que mais me deixa triste é ver quando pessoas perdem suas casas inteiras”, declarou o apresentador do SBT.

O incidente aconteceu no sábado, 2, e a família não estava no local. Ele usava a casa como cenário do programa Operação Mesquita. Otávio, a esposa e filho estavam em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

O apresentador disse que a residência não tinha seguro. “Sempre vi na TV essas perdas, famílias que ficam desabrigadas. Agora eu sinto isso! E sempre que puder vou ajudar sim essas pessoas. Não tinha seguro. Havia me esquecido e que isso seja uma dica pra todos! Façam seus seguros das suas casas!”, alertou.

Otávio Mesquita agradeceu o carinho dos fãs e disse que a casa dele foi limpa em apenas seis horas.

Assista ao vídeo: