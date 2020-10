Semanas após anúncio de tumor, nasce o 2º filho de Tom Parker

Tom Parker, do The Wanted, ao lado de sua esposa, Kelsey Foto: Instagram / @tomparkerofficial

O cantor Tom Parker, que recentemente anunciou ter sido diagnosticado com um tumor no cérebro, viu o nascimento de sua segunda filha. A informação foi dada por Max George, seu ex-colega de The Wanted, durante participação na TV britânica.

"Kelsey [esposa] deu à luz seu segundo filho na última semana. Ele é um guerreiro, Tom vai ficar bem. Aliás, se ele estiver assistindo, eu amo vocês todos!", disse Max, segundo o Birmingham Mail, à apresentadora Lorraine Kelly durante o programa de TV Strictly Come Dancing, da ITV.

