Sem fugir da polêmica, Bela Gil lança vídeos para ensinar a preparar a 'lancheira saudável'

Bela Gil e sua filha no segundo episódio de 'Lancheira da Flor' Foto: Reprodução YouTube

A chef e apresentadora lançou uma série em seu canal no YouTube para ensinar as receitas saudáveis que usa para preparar a lancheira de sua filha de sete anos, Flor. No primeiro vídeo, Bela Gil comenta a polêmica que surgiu há mais de um ano quando postou no Facebook uma foto com o cardápio da menina para o lanche escolar: banana da terra e batata doce cozidas, granola e água. "Foi um repercussão interessante, muita gente criticava de uma maneira mais intensiva dizendo que a criança tem que comer besteira. Mas para mim a merenda faz parte de um hábito alimentar, ela não é exceção. É o lanche que o seu filho leva cinco vezes por semana. Vale a pena investir em uma merenda saudável colocando ingredientes naturais, frescos, uma comida de verdade dentro da lancheira da criança", diz a chef.

Bela Gil também explicou a escolha dos alimentos do lanche. "Primeiramente, eu coloco banana da terra e batata doce na lancheira dela, porque ela gosta. Em segundo lugar, eu me importo com a saúde da minha filha e eu não acredito em produtos altamente processados como forma de alimento."

Já foram publicados dois vídeos. O segundo episódio conta com a participação de Flor, a filha de sete anos de Bela Gil. A menina conta as comidas que gosta ou não e também faz travessuras. "A lancheira que eu preparei para você hoje...", começa a apresentadora que logo é interrompida por Flor: "É nada", brinca a menina. "Não, tem coisa sim", responde a mãe. Tem sim, mesmo. Dessa vez as escolhas são pão integral com manteiga ghee (manteiga clarificada que é considerada uma gordura mais saudável), melancia, amêndoas torradas e água. As receitas dos alimentas são compartilhadas na descrição do vídeo.