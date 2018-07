Sem encontrar uma esposa, chinês se 'casa' com robô

. Foto: toanmda / Pixabay

O chinês Zheng Jiajia, 31, se cansou de procurar uma esposa e decidiu tomar uma atitude inusitada: criou uma.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, que conta com informações do Qianjiang Evening News, o rapaz teria se cansado da pressão familiar para se casar logo, e decidiu construir uma robô chamada Yingying. Após dois meses de 'namoro', ele decidiu se casar com ela, em cerimônia com sua mãe e amigos, na cidade de Hanghzhou.

Na China, muitas pessoas criticam a postura do rapaz, e outras inclusive acreditam que, de tão inusitada, pode se tratar de alguma campanha publicitária.Confira imagens de Zheng com sua 'esposa' abaixo:

Zheng Jiajia y su robot.Amor del bueno. pic.twitter.com/D0OyYafle7 — ed (@ohcampesino) 3 de abril de 2017