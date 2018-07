Sem avisar, Adele visita bombeiros após incêndio em Londres

Adele ao lado dos bombeiros londrinos Foto: Facebook/rob.petty.10

Adele não para de surpreender positivamente seus fãs. Nesta segunda-feira, 19, a cantora apareceu de surpresa em um corpo de bombeiros para "um chá e um afago" nos profissionais que atuaram no incêndio na Grenfell Tower, que deixou pelo menos 79 mortos.

A cantora, que é londrina, apareceu em fotos divulgadas no Facebook de um dos profissionais. Nas imagens, ela aparece à vontade, sem maquiagem, abraçada ao lado dos bombeiros e rindo perto de uma xícara de chá. No post, Rob Petty escreve: "Não é todo dia que a maravilhosamente sensata e atenciosa Adele surge no Corpo de Bombeiros de Chelsea para uma xícara de chá e um afago".

Ben King, responsável pelo corpo de bombeiros, explicou que Adele apareceu sem avisar, de forma bastante casual. "Ela apenas apareceu no corpo de bombeiros, bateu na janela e disse que tinha trazido bolo para nós. Abrimos a porta, ela tirou os óculos de sol e disse: 'Oi, sou a Adele'. Todo mundo ficou chocado", afirmou o profissional em entrevista ao jornal Evening Standard.

"Ela entrou, veio para nossa bagunça e tomou uma xícara de chá com a equipe de plantão para um minuto de silêncio. Tivemos tanto apoio da comunidade local que não conseguimos agradecer o suficiente", disse King.

Esta não é a primeira visita que Adele faz para fornecer apoio aos envolvidos no incêndio na Grenfell Tower. Logo após o evento virar notícia, a cantora apareceu na região próxima ao prédio em chamas para confortar as vítimas da tragédia. Adele foi vista abraçando e consolando os afetados pelo incêndio. Em imagens registradas, ela aparece chorando.