Sem assumir o namoro, Chay Suede e Isabelle Drummond são fotografados por fã

Os atores Chay Suede e Isabelle Drummond foram fotografados em um supermercado da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram

Os atores Chay Suede e Isabelle Drummond formam o mais novo casal do meio artístico. Até o momento, nenhum dos atores assumiu o romance. E já que eles não admitem que estão juntos, um fã fez o favor de antecipar e confirmar o relacionamento.

No Instagram, o funcionário de um supermercado da cidade de Piraí, no Rio de Janeiro, registrou seu encontro com os atores. Embora eles apareçam em imagens diferentes, o funcionário Charles Castilho (autor dos cliques) revelou em seu perfil que eles chegaram e foram embora juntos.

Eles estão na cidade para gravar cenas da novela A Lei do Amor, trama de Maria Adelaide Amaral que substituirá Velho Chico. Na história, eles também formam um casal.

Chay terminou em abril seu relacionamento de um ano e sete meses com a atriz Laura Neiva. Isabelle, que fazia planos de casamento com Tiago Iorc, colocou um ponto final no namoro de dois anos após o cantor gravar um clipe com Bruna Marquezine, sua suposta rival.