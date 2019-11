Selena Gomez volta ao palco do American Music Awards após dois anos

Selena Gomez na 72ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em maio de 2019. Foto: Stephane Mahe/Reuters

Selena Gomez fará sua primeira apresentação televisionada, após dois anos, no palco do American Music Awards 2019. A cantora lançou em outubro dois singles que poderão fazer parte de sua performance: Lose You to Love Me, que fãs associaram a Justin Bieber, e Look At Her Now.

A artista ficou um tempo afastada do mundo da música e, mais recentemente, das redes sociais. O último álbum dela foi Revival, de 2015.

No ano passado, Selena lançou Back to You, que faz parte da trilha sonora de 13 Reasons Why, série da Netflix, mas a música não se tornou um single, foi feita especialmente para a produção.

Mas nada de cobranças. A cantora viveu momentos complicados: em 2017, revelou ter recebido um transplante de rim devido às complicações do lúpus e no ano seguinte foi internada em um centro psiquiátrico após uma crise emocional.

Pouco antes da internação, ela havia comunicado a seus seguidores que passaria um tempo longe das redes sociais. O retorno ocorreu em janeiro deste ano, quando ela disse que 2018 havia sido um ano de autorreflexão, desafios e crescimento.

Selena Gomez no American Music Awards

Em 2014 e 2015, Selena Gomez se apresentou no evento da premiação com The Heart Wants What It Wants e Same Old Love, respectivamente. Em 2017, a cantora subiu ao palco com Wolves.

No Brasil, o American Music Awards terá transmissão ao vivo exclusiva pela TNT em 24 de novembro a partir das 22h. Com 29 categorias, os indicados ao prêmio são definidos de acordo com as maiores interações entre os fãs e a revista, o site e as redes sociais da Billboard. Além disso, são considerados dados como venda de álbuns e as músicas mais tocadas nas rádios e aplicativos de streaming.