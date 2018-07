Selena Gomez troca número de celular para não ter mais contato com Justin Bieber

Selena Gomez e Justin Bieber. Foto: Reprodução

Recentemente, Selena Gomez cancelou sua turnê por estar sofrendo com a ansiedade. Agora, ela trocou o número de celular, passou somente para amigos próximos e disse que não quer que ninguém passe para Justin Bieber, seu ex-namorado. As informações são do US Weekly.

Uma fonte próxima a Selena disse à publicação que a crise de ansiedade da cantora começou após a briga com o ex no Instagram, em agosto. “A Selena perdeu a cabeça. Ela é frágil emocionalmente e Justin é o maior problema”, disse a fonte. Na época, Selena comentou numa foto de Bieber com a atual namorada, Sofia Richie: "Se você não consegue lidar com as críticas, pare de postar fotos".

Depois, o cantor postou algumas indiretas para a cantora e chegou a respondê-la: "Acha que eu esqueci de você e o Zayn?", referindo-se ao cantor Zayn Malik, ex One Direction.