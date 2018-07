Selena Gomez revela ter recebido transplante de rim

A cantora costuma falar abertamente sobre saúdeo física e mental Foto: David Walter Banks/The New York Times

Selena Gomez revelou nesta quinta-feira, 14, que recebeu recentemente transplante de rim. Ela publicou uma foto no Instagram e relatou que precisou do órgão em consequência do lúpus, doença crônica que pode atingir diversas partes do corpo de maneira diferente para cada indivíduo.

"Eu sei muito bem que alguns fãs perceberam que eu estava meio sumida durante parte do verão [inverno no hemisfério sul] e se perguntando por que eu não estava promovendo minhas novas músicas, das quais eu estava extremamente orgulhosa", Selena escreveu na rede social. "Eu estou honestamente ansiosa para compartilhar logo com vocês a minha jornada por esses últimos meses, como sempre quis fazer. Até lá, quero agradecer publicamente à minha família e ao time incrível de médicos por tudo que fizeram antes e depois da cirurgia."

A cantora revelou, ainda, que o órgão foi doado por sua amiga, Francia Raisa. "Ela me deu o maior presente e o maior sacrifício de todos ao doar seu rim para mim. Eu sou incrivelmente abençoada. Eu te amo muito, irmã", agradeceu.

Selena costuma falar sobre o lúpus e suas consequências abertamente, sempre destacando a importância do cuidado com a saúde mental. Ela sofreu com ataques de pânico, ansiedade e depressão por decorrência da doença. "O lúpus continua sendo muito mal compreendido, mas estamos progredindo. Para mais informações sobre a doença, por favor acessem o site da Lupus Research Alliance (Aliança de Pesquisa do Lúpus, em tradução livre)".

Ela postou três fotos no Instagram. Uma com a amiga e mais duas de seu corpo no período pós-operatório. Clique na flecha à direita para ver as imagens: