Selena Gomez revela que foi diagnosticada com Transtorno Bipolar

A cantora Selena Gomez Mario Anzuoni Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A cantora Selena Gomez revelou nesta sexta-feira, 3, que foi recentemente diagnosticada com o Transtorno Bipolar. A revelação foi feita enquanto ela conversava com Miley Cyrus sobre saúde mental, durante uma live no Instagram.

Selena comentou que depois de anos tendo que lidar com questões psicológicas como ansiedade e depressão ela decidiu visitar o Hospital McLean, que fica no estado de Massachusetts, nos EUA, e é especializado em psiquiatria. Lá, a cantora foi diagnosticada como bipolar.

A revelação foi feita em meio a uma conversa com Miley sobre saúde mental e a importância de falar sobre o tema e aprender mais sobre ele. “Quando eu tenho mais informação, isso me ajuda, eu não fico assustada quando passo a conhecer algo [...] Quando eu finalmente disse o que eu iria falar [sobre a bipolaridade], eu queria saber tudo sobre, e isso tirou o medo”, comentou a cantora.

Antes da conversa começar, Miley comentou que já fazia anos que as duas artistas não tinham tempo para se conectar. “Agora [com o isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus] nós temos tempo para nos reconectarmos com velhos amigos e refletir sobre momentos que compartilhamos juntos”, disse ela. Ao final da conversa, as duas disseram que pretendem se reencontrar quando a quarentena acabar, para se reconectar e se abraçarem.

Tudo faz parte do Bright Minded, nome que Miley deu para lives que tem realizado no Instagram desde o começo da quarentena para falar sobre diversos assuntos, com foco em como as pessoas têm lidado com a pandemia. Nesta sexta-feira, 3, ela conversou com o músico Elton John, o apresentador Jimmy Fallon e Selena.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais