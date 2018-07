Selena Gomez responde críticas a série '13 Reasons Why'

Selena Gomez é produtora-executiva da série '13 Reasons Why', baseada no livro homônimo de Jay Asher Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Os 13 Porquês da Netflix vem sendo tema de debates desde o seu lançamento em março. Existem especialistas em saúde mental que defendem a produção por ter criado a oportunidade de discutir a depressão e o bullying entre adolescentes. Outros profissionais alertam que a história de ficção possui gatilhos e romantiza o suicídio. Selena Gomez, que é a produtora-executiva da série, falou sobre as críticas que o seriado vem recebendo. "Não é um assunto fácil de falar, mas estou muito feliz com a forma como estamos fazendo", disse a atriz e cantora.

Selena também ressaltou que a produção queria refletir o livro no qual foi inspirada. "Nós ficamos muito fiel ao livro e isso é o que [autor] Jay Asher criou, uma linda, trágica e complicada história de suspense", Gomez disse à Associated Press ao chegar no evento WE Day, em Los Angeles, em 28 de abril.

O escritor Brian Yorkey responsável por adaptar obra literária para o vídeo também já havia comentado a repercussão da série. "Muitas pessoas estão acusando a produção de glamourizar o suicídio, e eu sinto fortemente que fizemos o oposto. O que nós fizemos foi retratar suicídio como algo muito feio e muito prejudicial."

Com informações da AP